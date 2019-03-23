Инсайды оборонной контрабанды

Одним из заметных результатов скандала вокруг национального Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является резкое осложнение логистики критического оборонного импорта из РФ. Сразу, после засветки этой темы, ФСБ жестко зачистила украинских партнеров на своей территории. Часть из них арестованы, некоторые отбыли в отдаленные страны в отпуска, кто-то залег на дно.

Информированный украинский источник подтверждает, что все серьезные игроки по обеим сторонам "паребрика" приостановили деятельность. Они внимательно наблюдают за формированием новых правил в условиях трансформации рынка.

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Наивно полагать, что спецслужбы не владеют ситуацией на рынке "серых" оборонных поставок

С нашей стороны системными поставками в интересах ОПК занимаются до пяти групп. Зона их непосредственной ответственности начинается с момента попадания товара на территорию Украины. С той стороны работают российские партнеры. Они коммуницируют со своими заводами и воинскими частями в поисках нужного нам товара, а получив предоплату, перевозят его с точки А в точку Б. Кстати, компания Рогозы-Жукова не занималась импортом как таковым. Они – посредники между поставщиками и заказчиками. Наглые и самоуверенные, в силу наработанных связей.

Наивно полагать, что компетентные органы Украины не владеют ситуацией на этом специфическом рынке, и, что ситуацию там определяют контрабандисты и прочие солдаты удачи. По информации нашего источника, спецслужбы согласовывают все серьезные поставки. И затем – либо оказывают режим лояльности, либо просто не мешают.

Это объясняется пониманием компетентными органами того, что проблему критического импорта невозможно решить сразу на 100%. Во-первых, в Украине нет технологического опыта производства многих деталей или агрегатов. Во-вторых, освоение производства новой номенклатуры – дорогостоящее и длительное занятие. И, в-третьих, оно – бессмысленное, в условиях ограниченного спроса в Украине и мире на устаревшую продукцию, которая нам пока еще необходима. Через несколько лет мы будем отказываться от советских и российских вооружений, которые к тому времени выработают ресурс. И тогда нам не понадобятся запчасти, которые сегодня везут по "серым" схемам из РФ.

Обвинения в поставках старых запчастей для военной техники под видом новых – дилетантство

Тезис отдельных экспертов, о том, что Украина за пять лет обязана была наладить производство всех бронетанковых комплектующих является примером технологического нигилизма. Организация производства имеет смысл при наличии экономически обоснованного плана реализации продукции, в основе которого – стабильный прогнозируемый спрос хотя бы на пять лет.

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Ради единичных экземпляров нет смысла тратиться на реверсный инжиниринг. Речь идет о детальном анализе физических и химических свойств воспроизводимого образца, разработке конструкторской и технологической документации на основании лабораторных данных, выборе соответствующей стали. Кстати, поставка спецметаллов производства РФ – не менее сложная история, чем – запчастей из них. У европейских производителей часто нет аналогов. А если есть, возникают вопросы минимального объема заказа и цены. Дальше – длительные затратные испытания воспроизведенной запчасти в составе оригинального образца техники…

Любая деталь ходовой или МТО бронетехники – это способность выдерживать трение и износ. Легко добиться внешней схожести новой детали с оригиналом. Но в процессе эксплуатации разница в свойствах и ресурсе станет очевидной. Китайцы этот путь преодолевают уже 20 лет. Но даже при неограниченных бюджетах уровень успешности их реверсного инжиниринга – не более 30%. Это выразительно подтверждают значительные объемы ВТС КНР с РФ, Беларусью и Украиной.

Мнение украинских поставщиков совпадает в том, что вопросы закупок в РФ продукции военного и двойного назначения должен координировать уполномоченный государством орган, к примеру, одна из спецслужб. При этом, существует также понимание, что там не обеспечат безопасность и надежность всей логистической цепочки – от переговоров и закупки, до доставки, передачи и гарантийного обслуживания. Разведчики смогут взять на себя вопросы доставки. Остальные же позиции все равно будут закрывать "гражданские", но под чутким контролем спецслужб или правоохранительных органов.

Люди, причастные к данной деятельности, считают дилетантскими обвинения о поставках старых запчастей под видом новых для ремонта военной техники. Поставить на танк, вместо нового прицела, старый, снятый с ржавой бронетехники, практически невозможно. Бэушная запчасть – непригодна к ремонту и на нее не предоставляется гарантия.

А согласно договору, на каждую закупленную деталь поставщик предоставляет гарантию. Он обязан устранить брак или заменить деталь, даже, если ее завезли по "серой" схеме. Это правило не может оспариваться. Иначе поставщик не получит деньги в полном объеме. Кроме того, крайне сложно, если вообще возможно, коррумпировать все уровни контроля качества, от военпреда на заводе, до командира воинской части.

Бездумно зачистив "серые схемы", Украина обезоружит армию и положит десяток стратегических предприятий

Деятельность, связанная с поставками запасных частей и вооружений в интересах Украины, и раньше считалась в РФ рисковым занятием. Но готовность солдат удачи с той стороны "паребрика" к риску подогревалось солидными финансовыми стимулами. Ведь "неформальная" стоимость товара в РФ – значительно ниже официальной. Поэтому участие в "серых" схемах закупки и доставки гарантировало всем участникам логистической цепочки солидный заработок.

В условиях же жесткого противостояния ФСБ, количество смельчаков, желающих продолжать этот бизнес, резко убавилось. Даже с учетом того, что стоимость пересылки с той стороны выросла в три раза. Но даже при таких стимулах пока никто не берется гарантировать поставки.

Нужно понимать, что российские спецслужбы имеют серьезный опыт противостояния подобным операциям. Они отработали основные варианты международной оружейной логистики в ходе двух чеченских войн и нескольких тлеющих конфликтов на Северном Кавказе. Им известны все тонкости передачи товара через третьи страны, в том числе – схема с ОАЭ, засвеченная программой "Наші гроші". Ведь этот канал – привычный для чеченских борцов за Независимость Ичкерии.

В настоящее время наиболее важными направлениями критического импорта из РФ остаются бронетанковая и авиастроительная отрасли. В гораздо меньшей степени сохранилась зависимость в ВМС, но и она периодически является критической для текущего ремонта боевых украинских кораблей. В случае длительного замораживания поставок существуют риски срыва договоров на ремонт техники в интересах ВСУ. К примеру, в 2014 понадобилось 4-5 месяцев, чтобы организовать процесс критического импорта после разрыва ВТС с РФ. Сколько времени понадобится на это сегодня, сказать невозможно.

Без участия в процессе "критических импортеров" из наших бронетанковых заводов в скором времени не выедет ни один танк, БМП или БРДМ. То есть бездумно зачистив "серые схемы" в ОПК, Украина обезоружит свою армию и положит десяток стратегических предприятий. Такое развитие событий является оптимальным для внешнего врага. И это должны учитывать в Украине.

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