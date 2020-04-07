Инспекция киевского СИЗО: нет дезсредств и медсредств, еду раздают в коробках из-под сельди

Омубудсмен Людмила Денисова провела инспекцию различных частей киевского СИЗО. Там она вместе с помощниками выявила ряд нарушений. Работники СИЗО не выполняют план противоэпидемических мероприятий.

Денисова проверила "Киевский следственный изолятор". О нарушениях, которые там обнаружила, она отчиталась на своей фейсбук-странице. Также правозащитница обнародовала видео, снятое в СИЗО.

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Среди нарушений, которые обнаружила Людмила Денисова: в камерах не проводят дезинфекцию, персонал не обеспечен средствами медзащиты, а еду узникам разносят в использованных пластмассовых коробках из-под сельди.

Омбудсмен рекомендовала руководству СИЗО как можно быстрее исправить ситуацию.

Какие нарушения обнаружили в корпусе осужденных к пожизненному лишению свободы:

Персонал не знаком с требованиями и мерами, которые должны проводиться в условиях карантина. Соответствующая памятка или информационный листок отсутствуют.

На посту и санитарном узле отсутствуют средства для мытья и дезинфекции рук. Камеры не дезинфицируются. Влажную уборку с раствором хлора проводят сами заключенные.

Диетическое питание осужденным приносят в использованных пластмассовых коробках от майонеза и сельди.

Нарушения в медчасти СИЗО:

Учреждение не обеспечено в полном объеме средствами индивидуальной защиты. В частности, они имеются лишь у медперсонала.

Есть только 3 бесконтактных термометра. Только 2 работника выполняют дезинфекцию помещений и камер СИЗО. Удерживаемые лица, находившиеся в палатах-камерах медчасти, средствами индивидуальной защиты не обеспечены.

Помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не готовы для пребывания там больных.

Нарушения в корпусе для несовершеннолетних:

Средства индивидуальной защиты были выданы удерживаемым во время осуществления инспекции, раньше они их не получали.

Во время выезда из СИЗО для участия в судебных заседаниях им выдавали только маски.

Дворики и спортивный инвентарь после прогулки удерживаемых лиц каждой камеры не дезинфицируются, поэтому большинство людей отказывается от проведения ежедневных прогулок.

Нарушения в корпусе для женщин и женщин с детьми:

Отсутствие у заключенных средств индивидуальной защиты. Некоторые камеры переполнены, осужденные женщины не обеспечены личным спальным местом.

Дезинфекцию мест общего пользования проводят один раз в день.

Нарушения в административном здании СИЗО:

Во время мониторинга дежурной части дезинфектор, который должен быть у входа в комнату персонала, был упакован и спрятан в шкафу другого помещения. Персонал – в масках, но без перчаток.

Заключенные, которые собирали и загружали мусор, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. После работы, без дезинфекции, возвращались в общие камеры.

Вывоз мусора нерегулярный. Обработка контейнеров непредусмотрена. Использованные маски и перчатки не утилизируют, а выбрасывают в мусорник.

Нарушение в сборном отделении СИЗО: