Инспекция киевского СИЗО: нет дезсредств и медсредств, еду раздают в коробках из-под сельди
Омубудсмен Людмила Денисова провела инспекцию различных частей киевского СИЗО. Там она вместе с помощниками выявила ряд нарушений. Работники СИЗО не выполняют план противоэпидемических мероприятий.
Денисова проверила "Киевский следственный изолятор". О нарушениях, которые там обнаружила, она отчиталась на своей фейсбук-странице. Также правозащитница обнародовала видео, снятое в СИЗО.
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Среди нарушений, которые обнаружила Людмила Денисова: в камерах не проводят дезинфекцию, персонал не обеспечен средствами медзащиты, а еду узникам разносят в использованных пластмассовых коробках из-под сельди.
Омбудсмен рекомендовала руководству СИЗО как можно быстрее исправить ситуацию.
Какие нарушения обнаружили в корпусе осужденных к пожизненному лишению свободы:
- Персонал не знаком с требованиями и мерами, которые должны проводиться в условиях карантина. Соответствующая памятка или информационный листок отсутствуют.
- На посту и санитарном узле отсутствуют средства для мытья и дезинфекции рук. Камеры не дезинфицируются. Влажную уборку с раствором хлора проводят сами заключенные.
- Диетическое питание осужденным приносят в использованных пластмассовых коробках от майонеза и сельди.
Нарушения в медчасти СИЗО:
- Учреждение не обеспечено в полном объеме средствами индивидуальной защиты. В частности, они имеются лишь у медперсонала.
- Есть только 3 бесконтактных термометра. Только 2 работника выполняют дезинфекцию помещений и камер СИЗО. Удерживаемые лица, находившиеся в палатах-камерах медчасти, средствами индивидуальной защиты не обеспечены.
- Помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не готовы для пребывания там больных.
Нарушения в корпусе для несовершеннолетних:
- Средства индивидуальной защиты были выданы удерживаемым во время осуществления инспекции, раньше они их не получали.
- Во время выезда из СИЗО для участия в судебных заседаниях им выдавали только маски.
- Дворики и спортивный инвентарь после прогулки удерживаемых лиц каждой камеры не дезинфицируются, поэтому большинство людей отказывается от проведения ежедневных прогулок.
Нарушения в корпусе для женщин и женщин с детьми:
- Отсутствие у заключенных средств индивидуальной защиты. Некоторые камеры переполнены, осужденные женщины не обеспечены личным спальным местом.
- Дезинфекцию мест общего пользования проводят один раз в день.
Нарушения в административном здании СИЗО:
- Во время мониторинга дежурной части дезинфектор, который должен быть у входа в комнату персонала, был упакован и спрятан в шкафу другого помещения. Персонал – в масках, но без перчаток.
- Заключенные, которые собирали и загружали мусор, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. После работы, без дезинфекции, возвращались в общие камеры.
- Вывоз мусора нерегулярный. Обработка контейнеров непредусмотрена. Использованные маски и перчатки не утилизируют, а выбрасывают в мусорник.
Нарушение в сборном отделении СИЗО:
- Отсутствие графика проведения дезинфекции помещений, инвентаря. Медицинского работника не было.
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