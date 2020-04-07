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      Инспекция киевского СИЗО: нет дезсредств и медсредств, еду раздают в коробках из-под сельди

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      Денисова обнаружила множество нарушений в киевском СИЗО / Скриншот с видео

      Омубудсмен Людмила Денисова провела инспекцию различных частей киевского СИЗО. Там она вместе с помощниками выявила ряд нарушений. Работники СИЗО не выполняют план противоэпидемических мероприятий.

      Денисова проверила "Киевский следственный изолятор". О нарушениях, которые там обнаружила, она отчиталась на своей фейсбук-странице. Также правозащитница обнародовала видео, снятое в СИЗО.

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      Среди нарушений, которые обнаружила Людмила Денисова: в камерах не проводят дезинфекцию, персонал не обеспечен средствами медзащиты, а еду узникам разносят в использованных пластмассовых коробках из-под сельди.

      Омбудсмен рекомендовала руководству СИЗО как можно быстрее исправить ситуацию.

      Какие нарушения обнаружили в корпусе осужденных к пожизненному лишению свободы:

      • Персонал не знаком с требованиями и мерами, которые должны проводиться в условиях карантина. Соответствующая памятка или информационный листок отсутствуют.
      • На посту и санитарном узле отсутствуют средства для мытья и дезинфекции рук. Камеры не дезинфицируются. Влажную уборку с раствором хлора проводят сами заключенные.
      • Диетическое питание осужденным приносят в использованных пластмассовых коробках от майонеза и сельди.

      Нарушения в медчасти СИЗО:

      • Учреждение не обеспечено в полном объеме средствами индивидуальной защиты. В частности, они имеются лишь у медперсонала.
      • Есть только 3 бесконтактных термометра. Только 2 работника выполняют дезинфекцию помещений и камер СИЗО. Удерживаемые лица, находившиеся в палатах-камерах медчасти, средствами индивидуальной защиты не обеспечены.
      • Помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не готовы для пребывания там больных.

      Нарушения в корпусе для несовершеннолетних:

      • Средства индивидуальной защиты были выданы удерживаемым во время осуществления инспекции, раньше они их не получали.
      • Во время выезда из СИЗО для участия в судебных заседаниях им выдавали только маски.
      • Дворики и спортивный инвентарь после прогулки удерживаемых лиц каждой камеры не дезинфицируются, поэтому большинство людей отказывается от проведения ежедневных прогулок.

      Нарушения в корпусе для женщин и женщин с детьми:

      • Отсутствие у заключенных средств индивидуальной защиты. Некоторые камеры переполнены, осужденные женщины не обеспечены личным спальным местом.
      • Дезинфекцию мест общего пользования проводят один раз в день.

      Нарушения в административном здании СИЗО:

      • Во время мониторинга дежурной части дезинфектор, который должен быть у входа в комнату персонала, был упакован и спрятан в шкафу другого помещения. Персонал – в масках, но без перчаток.
      • Заключенные, которые собирали и загружали мусор, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. После работы, без дезинфекции, возвращались в общие камеры.
      • Вывоз мусора нерегулярный. Обработка контейнеров непредусмотрена. Использованные маски и перчатки не утилизируют, а выбрасывают в мусорник.

      Нарушение в сборном отделении СИЗО:

      • Отсутствие графика проведения дезинфекции помещений, инвентаря. Медицинского работника не было.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Людмила Денисова СІЗО
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