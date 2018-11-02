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      Инспекторы по парковке начали работать во Львове: какие будут штрафы

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      Во Львове теперь кое как не припаркуешься. На улицах уже начали работать общественные инспекторы, которые будут охотиться за водителями-нарушителями.

      Они следят за соблюдением правил парковки. Пока только предупреждают, а через несколько дней будут выписывать реальные штрафы.

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      Инспекторы – в спецформе, с нагрудными камерами и сертифицированными смартфонами в руках – готовы наводить порядок на улицах города. Всего таких инспекторов должно быть 20, они проходят специальный конкурс. Пока отобрали только 5. Один из них – Тарас. Он также водитель. Однако говорит, что принципиально не заезжает в центр города на машине.

      Отдаю предпочтение общественному транспорту. Вот и все. Просто не считаю нужным свое время и нервы тратить на эти неудобные путешествия,
      – прокомментировал инспектор по парковке Тарас Федорыч.

      Несколько минут на работе – и первый нарушитель появляется на горизонте. Но водители инспекторов по парковке всерьез пока не воспринимают. Талон некоторые некоторые из них показательно рвут, даже не прочитав. Стоит отметить, что многие водители Львова жалуются на отсутствие больших автостоянок возле центра города, и этим аргументируют нарушение правил парковки.

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      Однако пока это только предупреждение – дальше будут реальные штрафы по почте. За неправильную парковку нарушитель должен будет оплатить стоимость 20 часов парковки. Или 30 часов, если незаконно припарковаться на льготных местах.

      Мы можем сегодня уже выписывать постановления и в течение 10 дней направлять их к нарушителю. Но есть маленький нюанс в законе, при фотофиксации инспектором по парковке нарушения и фотография с датой и с часом получения автоматически должна синхронизироваться на сервере у нас. Пусть это будет в рамках закона,
      – отметил начальник управления безопасности города Юрий Диль.

      За несколько дней инспекторы по парковке получат доступ к базам данных и смогут выписывать постановления. Сначала откроют информацию только о машинах на украинской регистрации. Со временем и о евротранспорте. Все штрафы "выплывут" на границе, когда водители-нарушители будут пытаться выехать из Украины.

      Теги: Новости Украины Авто Дороги Новые правила парковки Новости Львова
      Источник: 24 канал
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