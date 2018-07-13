"Инспирации добра": во Львове проходит вдохновляющая выставка художницы Ярины Юрик

Во львовском Дворце Лозинских – Национальной галерее искусств им. Бориса Возницкого происходит персональная выставка акварелей известной украинской художницы Ярины Юрик "Инспирации добра".

Экспозицию выставки составляют акварельные работы из серий "Моя Украина..." и "Созидание...". Эти работы были выбраны жюри Салона дизайна и акварели (2017-2018) и впервые в истории Украины экспонировались в Национальном музее Grand Palais в Париже, а также избирались жюри Осеннего салона Латинской Америки (2016) и экспонировались в Мемориале Латинской Америки в Сан-Пауло (Бразилия). Кроме того, эти работы Ярины Юрик были представлены на крупнейшей выставке искусства в мире Art expo New-York-2017 и на Неделе искусства в Майями.

Искусство побуждает к жизни в мире, взаимоуважению к другим, уважению различных мнений и мировоззрений, к гармонии и единству с природой. Остановим насилие! Сохраним память! Помните, что все мы – нынешние, прошлые и грядущие – в этом мире находимся лишь мгновение, – говорит Ярина Юрик.

Выставка "Инспирации добра" продлится до 28 июля.

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Кто такая Ярина Юрик? Художница-акварелист, член Национального союза художников Украины, кандидат архитектуры, заслуженный художник Украины. Родилась и живет во Львове, где работает доцентом кафедры дизайна и основ архитектуры НУ "Львовская политехника". Ярина Юрик – основатель современного кордоцентрического мировоззренческого направления акварельной живописи в Украине. Отборочные комитеты международных выставок выбирали ее работы для экспонирования во многих странах мира. Картины Юрик одерживали победы в международных конкурсах живописи. Работы хранятся в частных и музейных коллекциях Украины и мира.