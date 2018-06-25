Инспирировали оттуда, но делали тут, наши, – Аваков о российском следе в убийстве рома

Нападение на лагерь ромов во Львове, как и подобные события, которые происходили раньше, является ничем иным, как "средневековым дикостью".

Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "Укринформ".

Министр добавил, что сейчас продолжаются судебные заседания в отношении участников нападения.

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"Аналитики киберполиции показывают нам копию этого сайта РФ, этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но делали тут, наши", – сказал Аваков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить российский след в этом нападение.

Он пояснил, что "след – это след наших молодых ребят, но инспирировалось это, группы эти создавались, как копия сайта".

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленники уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.