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Как защитить свой профиль в Instagram

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Как защитить свой профиль в Instagram
Как защитить свой профиль в Instagram / Фото из открытых источников

За последний месяц пользователи Instagram начали массово жаловаться на взлом их аккаунтов. Так, большинство из них просто выбрасывало из учетных записей, а когда они пытались войти обратно, то обнаруживали, что их имя, фотография профиля, контактная информация и описание изменены.

Поэтому предлагаем вам несколько советов, которые помогут защитить ваш профиль в Instagram.

Сложные пароли

Это может звучать банально, но более серьезно относитесь к созданию своих паролей. Придумывайте более сложную комбинацию, а не просто дату рождения – дата рождения и название улицы; номер дома и кличка домашнего любимца и тому подобное.

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Настоящие данные

При создании аккаунта не используйте чужие e-mail или номер телефона, даже если это данные мамы или мужа. Указывайте только ваши данные. Ведь вы сами не сможете доказать. Что профиль действительно ваш.

E-mail

Используйте проверенные и хорошо известные вам почтовые сервисы, они заканчиваться на .com.

via GIPHY

Многофакторная аутентификация

Выберите при регистрации многофакторную аутентификацию, которая требует использования нескольких "доказательств" для входа.

Связать аккаунт Instagram с Facebook

Подключите аккаунт Instagram со страницей к Facebook. Это можно сделать, выбрав Параметры – связанные аккаунты – Facebook.

via GIPHY

Доступ приложений к Instagram

Во можете проверить, какие сторонние приложения используют ваш аккаунт в соцсети. По этой ссылке можно увидеть программы, которые имеют доступ к вашему аккаунту. Проверьте этот список и отключите доступ подозрительным программам.

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Теги: Техно хакеры Соцсети Instagram Интернет
Источник: 24 Канал
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