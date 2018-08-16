Как защитить свой профиль в Instagram
За последний месяц пользователи Instagram начали массово жаловаться на взлом их аккаунтов. Так, большинство из них просто выбрасывало из учетных записей, а когда они пытались войти обратно, то обнаруживали, что их имя, фотография профиля, контактная информация и описание изменены.
Поэтому предлагаем вам несколько советов, которые помогут защитить ваш профиль в Instagram.
Сложные пароли
Это может звучать банально, но более серьезно относитесь к созданию своих паролей. Придумывайте более сложную комбинацию, а не просто дату рождения – дата рождения и название улицы; номер дома и кличка домашнего любимца и тому подобное.
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Настоящие данные
При создании аккаунта не используйте чужие e-mail или номер телефона, даже если это данные мамы или мужа. Указывайте только ваши данные. Ведь вы сами не сможете доказать. Что профиль действительно ваш.
Используйте проверенные и хорошо известные вам почтовые сервисы, они заканчиваться на .com.
Многофакторная аутентификация
Выберите при регистрации многофакторную аутентификацию, которая требует использования нескольких "доказательств" для входа.
Связать аккаунт Instagram с Facebook
Подключите аккаунт Instagram со страницей к Facebook. Это можно сделать, выбрав Параметры – связанные аккаунты – Facebook.
Доступ приложений к Instagram
Во можете проверить, какие сторонние приложения используют ваш аккаунт в соцсети. По этой ссылке можно увидеть программы, которые имеют доступ к вашему аккаунту. Проверьте этот список и отключите доступ подозрительным программам.
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