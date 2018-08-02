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Instagram меняет дизайн приложения: чего ожидать

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Instagram меняет дизайн приложения
Instagram меняет дизайн приложения / unsplash

Месяц назад разработчики Instagram представили новую функцию. Сейчас пользователи могут получать вопросы от своих подписчиков и отвечать на них в форме историй. А через несколько недель подошла и к более значимым нововведениям. Команда готовит несколько функций для более удобного использования приложения.

Об этом сообщает Android Police.

Читайте также: Instagram добавил новую функцию: теперь соцсеть показывает статус

Разработчики тестируют новое положение для иконки личных сообщений, она переедет в правый нижний угол и поменяется местами с вкладкой профиля. Последняя, в свою очередь, окажется в правом верхнем углу.

 

В Instagram иконка профиля изменит свое положение

Если вы используете несколько аккаунтов, иконка профиля будет состоять из двух человечков, а не одного. А из окна личных сообщений исчезнет кнопка камеры, ее место займет стандартная панель навигации.

 

В Instagram меню сообщений исчезнет иконка фото

К тому же авторы программы добавили полосу с эмодзи для быстрых ответов в комментариях, которая напоминает "реакции" в ответ на истории друзей.

 

В Instagram появятся эмодзи для быстрых комментариев

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Теги: Техно Интернет Приложения Instagram Соцсети
Источник: 24 Канал
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