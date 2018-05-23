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Instagram представил новую интересную функцию, которая сделает ленту еще удобнее

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Instagram представил функцию Mute
Instagram представил функцию Mute / unsplash

Вчера, 22 мая, Instagram сообщил о запуске новой функции, которая поможет убрать из ленты надоедливый контент и для этого не нужно будет отписываться от друзей.

Об этом говорится в официальном блоге социальной сети.

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Теперь у пользователей появится возможность скрывать публикации с определенных профилей в своей ленте, не удаляя сами аккаунты из числа подписок. Таким образом, каждый сможет настроить персональную ленту в соответствии со своими интересами. Новая функция получила название Mute.

В Instagram появится функция, которая поможет скрыть надоедливые посты

Все фотографии будут по-прежнему доступны на странице профиля, а пользователю, который участвует в беседе, будут продолжать приходить сообщения о полученных под ними комментариях.

Відтепер не потрібно відписуватися від Instagram-користувачів, аби не бачити їх пости

Отныне не нужно отписываться от Instagram-пользователей, чтобы не видеть их посты

Стоит отметить, что владельцы аккаунтов, которые были исключены из ленты, а не узнают об этом. Пользователь может изменить решение и вернуть профиль в ленту в любой момент.

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По желанию можно отключить только публикации, только истории или и то, и другое одновременно.

Теги: Техно Instagram Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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