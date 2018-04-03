Instagram прекращает поддержку своего приложения на Apple Watch

Представители Instagram сообщили, что одна из крупнейших социальных сетей прекращает поддержку своего приложения на Apple Watch. Как сообщили специалисты, приложение не пользовалось популярностью среди владельцев "умных" часов.

Об этом сообщает "Спутник".

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Сначала такая информация появилась на французском ресурсе iPhoneAddict. По их словам, разработчики приложения Instagram отказались от дальнейшей поддержки версии для Apple Watch из-за того, что она была создана на базе устаревших инструментов для разработчиков. Вместо того, чтобы обновить программу, сотрудники соцсети сочли более рациональным решением просто полностью избавиться от приложения.

Instagram для Apple Watch будет недоступен после обновления основного приложения до версии 39, которая вышла 2 апреля 2018 года. Мы хотим, чтобы люди могли использовать Instagram на всех устройствах Apple и мы всегда работаем в этом направлении. Те, у кого есть Apple Watch, могут и дальше наслаждаться соцсетью Instagram, просматривая уведомления со смартфона и взаимодействуя с ними,

– говорится в официальном заявлении представителей соцсети.

Приложение Instagram для Apple Watch появилось в 2015 году в качестве демонстрации возможностей "умных" часов. Владельцы устройства могли просматривать ленту соцсети и лайкать снимки других пользователей.

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Стоит отметить, что Instagram не первая компания, которая отказалась от дальнейшей разработки приложения для Apple Watch. Ранее свои продукты для часов отозвали Amazon, eBay, Twitter и Google. Эта нездоровая тенденция должна заставить Apple переосмыслить операционную систему watchOS и предложить разработчикам новые инструменты, или полностью отказаться от приложений в часах и сконцентрироваться на более простых способах взаимодействия с ними.