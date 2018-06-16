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Instagram прекратил тестирование одной из своих функций

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Instagram прекратил тестирование функции оповещения о скриншоты Stories
Instagram прекратил тестирование функции оповещения о скриншоты Stories / unsplash

Представители Instagram сообщили, что прекращают тестирование функции оповещения о том, кто из пользователей сделал скриншот ваших Stories. Стоит отметить, что компания так и не назвала причины, почему это делает.

Об этом сообщает Fashion Week Daily.

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Теперь вы не сможете узнавать, кто из пользователей социальной сети Instagram сделал скриншот вашей Stories. Представители компании без объяснения причины объявили, что прекращают тестировать функцию оповещения. О тестировании было заявлено еще в феврале и тогда пользователям сообщили, что автор Stories обязательно узнает о каждом скриншот своей публикации.

Instagram еще не комментирует свое решение об отмене пробного периода, но многие пользователи уже радуются тому, что могут без опаски делать скриншоты.

Ранее подобная функция работала в приложении Snapchat, но в Instagram от нее решили отказаться.

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Теги: Техно Интернет Соцсети Instagram
Источник: 24 Канал
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