21:36
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, сегодня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, сегодня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Instagram прислушался к пользователям и улучшил одну из функций

19 Читати новину українською
Instagram позволит публиковать часовое видео в Stories
Instagram позволит публиковать часовое видео в Stories / Фото из открытых источников

Социальная сеть Instagram прислушивалась к жалобам своих пользователей и решила снять ограничения относительно длины опубликованных в Stories видео.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сейчас новая функция находится на стадии тестирования. Она позволяет пользователям постить видео длиной в час.

Читайте также: Instagram представил новую интересную функцию, которая сделает ленту еще удобнее

Обновленная функция сосредоточится на вертикальных видео, которые постятся в сторис.

Как известно, сейчас продолжительность роликов в Instagram Stories ограничена 15 секундами, а в рамках профиля в основной ленте видео длится 60 секунд.

Что такое Stories?Это функция Instagram, которая позволяет создавать фото и видео с наложением текста, емодзи и рукописных пометок. Особенность таких постов в том, что они удаляются через 24 часа.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

 

Теги: Техно Соцсети Интернет Instagram
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук