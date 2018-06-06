Instagram прислушался к пользователям и улучшил одну из функций

Социальная сеть Instagram прислушивалась к жалобам своих пользователей и решила снять ограничения относительно длины опубликованных в Stories видео.

Об этом пишет The Wall Street Journal.



Сейчас новая функция находится на стадии тестирования. Она позволяет пользователям постить видео длиной в час.

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Обновленная функция сосредоточится на вертикальных видео, которые постятся в сторис.



Как известно, сейчас продолжительность роликов в Instagram Stories ограничена 15 секундами, а в рамках профиля в основной ленте видео длится 60 секунд.

Что такое Stories?Это функция Instagram, которая позволяет создавать фото и видео с наложением текста, емодзи и рукописных пометок. Особенность таких постов в том, что они удаляются через 24 часа.

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