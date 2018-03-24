Instagram прислушался к пользователям и исправил их главную жалобу

Социальна сеть Instagram прислушалась к жалобам своих пользователей и вернула старый алгоритм выдачи публикаций.

Об этом пишет издание buro247.ua.

Как известно, в 2016 году Иnstagram отменил хронологическую ленту постов в соцсети. При этом пользователям такая идея не очень понравилась и жаловались компании на новый алгоритм выдачи публикаций.

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Людям не нравилось, что старые посты шли вперемешку с новыми, а фотографии некоторых пользователей вообще не попадали в ленту.

Поэтому через два года после введения такого алгоритма компания объявила, что возвращается к старой схеме отображения публикаций. Сейчас сеть тестирует кнопку "Новые сообщения" – при ее активации свежие публикации будут показываться в ленте выше.

"Мы решили вернуться к хронологическому алгоритму, чтобы новостная лента оставалась всегда актуальной и вы не пропустили что-то важное", – рассказали в компании.