17:54
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Instagram тестирует новое приложение: в чем его особенность

34 Читати новину українською
Instagram тестирует новое приложение
Instagram тестирует новое приложение / unsplash

Компания Facebook готовит к выходу Lite-версию популярного приложения Instagram. Модификация социальной сети будет рассчитана на развивающиеся страны, в которых пользуются бюджетными устройствами с небольшим объемом встроенной памяти и малым мобильным трафиком. В пользу меньшего расхода трафика свидетельствует отказ Instagram в Lite-версии от рекламы.

Об этом сообщает Android Insider.

Читайте также: Соцсети негативно влияют на здоровье детей, – ученые

Стоит отметить, что размер программы составляет всего 573 Кбайт, к слову, обычная программа Instagram весит 32 МБ. Но в таком случае пользователям придется чем-то жертвовать. Так, Lite-версия лишена Direct-сообщений и возможности загружать видеоролики.

Instagram Lite потеряет некоторые функции

При этом пользователи все еще будут способны загружать фотографии, просматривать ленту, оценивать и комментировать фотографии, а также просматривать истории друзей. В компании отмечают быстрый запуск программы.

Сейчас приложение тестируется в Мексике, и не исключено, что в ближайшее время будет доступно жителям всего мира.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет Instagram Приложения Мексика Соцсети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сегодня, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 402
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сегодня, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 82
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сегодня, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 113
Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
сегодня, 14:22 Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
Євгенія Мазур 1117
Ко Дню поцелуев: 7 невероятно полезных свойств для здоровья
сегодня, 14:17 Ко Дню поцелуев: 7 невероятно полезных свойств для здоровья
Настя Сукач 944
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук