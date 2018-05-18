Instagram удивил новой функцией репостов: какие новые возможности получило приложение

В социальной сети Instagram начали тестирование функции, которая поможет репостить материалы с других профилей в ваши Stories.

Об этом сообщает TechCrunch.

Читайте также: Instagram подсчитает сколько времени вы тратите в соцсети

Для того, чтобы появилась возможность пользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение и нажать значок бумажного самолетика под публикацией. Затем следует выбрать вариант "Добавить публикацию в вашу историю".



В Instagram появилась функция репоста фото из профилей других пользователей

Сделать репост можно только с открытых аккаунтов и с разрешения владельца. Настроить доступ к собственным материалам можно в настройках приложения, то есть вы можете выбрать сами смогут ли ваши подписчики репостить себе материалы из вашего профиля.

Мы всегда испытываем способы облегчить обмен любой минутой вашей жизни с друзьями в Instagram,

– подчеркнули в компании.

Для конфиденциальности пользователи с публичными аккаунтами могут перейти в свои Настройки, чтобы отключить возможность другим лицам повторно размещать их публикации. Даже если у вас еще нет возможности репостить фото, вы все равно можете найти эту функцию в настройках конфиденциальности уже сейчас.



Разрешение репостить ваши фото можно изменить в настройках

Читайте также: Утечка: в Instagram может появиться новая интересная функция

Стоит отметить, что сейчас функция доступна только на устройствах под управлением операционной системы Android.

Испытание новой функции репоста в Instagram – смотрите видео