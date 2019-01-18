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      Instagram украинского футболиста "бомбардируют" просьбами не идти в российский клуб: фото

      102 Читати новину українською
      Ярослав Ракицкий
      Ярослав Ракицкий / ФК "Шахтер"

      Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий близок к переходу в российский "Зенит". Эта новость сразу вызвала волну негатива в его адрес в соцсетях.

      24 канал сообщал, что российские СМИ вслед за украинскими сообщают о переходе защитника донецкого "Шахтера" в "Зенит". Российский клуб сделал донецкому "Шахтеру" предложение о приобретении Ракицкого в размере около 10 миллионов евро.

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      Аккаунт Ракицкого в Instagram заполонили комментарии в основном украинских болельщиков, которые, не особенно подбирая слова, выражают свою негативную реакцию.

      Стоит отметить, что пресс-служба Шахтера в комментарии для "Футбол 24" назвала такую информацию "обычными слухами".

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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