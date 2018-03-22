Іnstagram запускает инструмент для шопинга

Социальная сеть Іnstagram работает над созданием своего инструмента для шопинга – торговыми тегами. Этот инструмент будет доступен для пользователей в 8 странах: Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Об этом сообщает finextra.com.

По подсчетам соцсети, около 200 миллионов пользовательских аккаунтов ежедневно посещают как минимум один бизнес-профиль.

Читайте также: Нововведения в Facebook: в соцсети может появиться закрытое видео

При этом запуск шопинг-инструмента на новых рынках расширит для бизнеса возможности продвижения своего продукта, а для потребителей – возможности изучать бренды и их предложение.

Торговые теги в Instagram появились еще в конце 2016 года. Этот инструмент позволяет продавцам отмечать товары на своих фотографиях, так, как пользователи обозначают друг друга. Если потребитель заинтересуется товаром, он сможет в один клик перейти на страницу товара в интернет-магазине и оформить заказ.