Инсталляции, воркшопы и шумные вечеринки: чем удивит мультимедийная выставка "SAMSKARA" в Киеве

15 ноября в Доме одежды в столице Украины откроет двери известная мультимедийная выставка "SAMSKARA". Выставочный проект, который полностью стирает границы между мирами высокого искусства и повседневности, приглашает всех желающих посмотреть не только на картины и голограммы с дополнительными проекциями, но и пообщаться с ценителями искусства в неформальной обстановке.

Событие традиционно состоится в Доме одежды на Львовской площади, где специалисты из США, Великобритании, Китая, Таиланда и Украины покажут невероятный выставочный проект "SAMSKARA". Диджитал-алхимик Андроид Джонс и команда 360Art представят более 70-и картин и голограмм, дополненных проекциями, 18-метровую панораму с произведениями Андроида Джонса и кинотеатр с шоу Samskara 360, которое получило 4 мировые кинонаграды.

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Кроме впечатляющих инсталляций, посетители имерсивной выставки (создание эффекта погружения для лучшего восприятия художественного мира) будут иметь возможность посетить интересные лекции, арт-воркшопы, мастер-классы и даже послушать dj-сеты и побывать на вечеринках.

Выставка "SAMSKARA" в Киеве



Выставка "SAMSKARA" в Киеве

Впервые у нас будут интерактивные проекции, с которыми можно взаимодействовать. Основа таких инсталляций – система кинект (kinect): когда люди двигаются перед проекцией и она меняется от их движений. Одну из своих миссий наша студия видит в том, чтобы доносить знания о новых технологиях, концептуальных идеях и потрясающих возможностях для их использования в искусстве и образовании,

– поделилась арт-директор выставки Samskara и представитель компании 360Art в Украине Анна Духнивська.



Выставка "SAMSKARA" в Киеве



Выставка "SAMSKARA" в Киеве

Выставка будет работать с 15 ноября и принимать посетителей еженедельно со вторника по воскресенье с 13: 00 до 23: 00. Вход для детей, возраст которых не достиг 7 лет, бесплатный. Для детей в возрасте 7-12 лет, вход стоит 150 грн, а для взрослых 250 гривен в будние дни и 300 гривен – в выходные. Билеты на художественное событие вы можете приобрести здесь.

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