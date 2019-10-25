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      Институт цвета Pantone определил самые модные цвета 2020 года

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      Pantone определил самые модные цвета 2020 года
      Pantone определил самые модные цвета 2020 года / Instagram / @pantone

      Представители института Pantone, которые работают над исследованием самых модных цветов сезона, опубликовали палитру самых модных цветов весны/лета 2020 года.

      В 2019 году самым актуальным оттенком институт Pantone выбрал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном, его предшественником в 2018 был Ultra Violet (ультрафиолет).

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      В 2020 году актуальными станут цвета, связанные с "природой, спокойствием и комфортом". По мнению специалистов института цвета трендовыми станут различные оттенки зеленого, океана, "горный голубой".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений PANTONE (@pantone)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений PANTONE (@pantone)

       

      Также, как отметили в Pantone, популярными будут оттенки "металлик" из-за популярности цифровых медиа.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений PANTONE (@pantone)

       

      В дизайне интерьера актуальными в 2020 году станут розовые пастельные оттенки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений PANTONE (@pantone)

       

       

      blog_ava
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      Теги: LifeStyle Дизайн Стиль и мода
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