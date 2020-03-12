Институт нацпамяти ведет переговоры с потомками Ватутина о его перезахоронении

Институт национальной памяти ведет переговоры с потомками Николая Ватутина о перезахоронении праха генерала и переносе его памятника из Мариинского парка в центре Киева.

Голова Українського інституту нацпам'яті Антон Дробович в інтерв'ю Інтерфакс-Україна зауважив, що перемовини досі тривають.

Цікаво Серп і молот над Києвом: чи декомунізують "Батьківщину-Мати"

Водночас він нічого не розповів про деталі цих переговорів з рідними Ватутіна. За словами Дробовича, "у цій історії на все свій час.



Пам'ятник генералу Ватутіну в Києві

Зауважимо, раніше Дробович казав, що можливості демонтувати пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку столиці немає. Усе тому, що пам'ятник є могилою воєначальника, історична особистість якого не підпадає під декомунізацію.

"Прізвища (Ватутіна – 24 канал) немає у списку на декомунізацію, в силу різних обставин, я вивчаю це питання. Навіть якби він і був у цих списках і підпадав під декомунізацію, існує окремий виняток щодо могил. Це не просто пам’ятник Ватутіна, це могила Ватутіна. У таких випадках процедура зовсім інша, не може бути демонтований пам'ятник. Ми вивчаємо це питання", – зазначав він.

До теми: На сайті Київради 14 лютого 2020 року з'явилася петиція з проханням демонтувати пам'ятник радянському генералу Ватутіну в Маріїнському парку. Наразі її підписали 4634 людини, загалом потрібно 10 тисяч підписів.

Хто такий Микола Ватутін?Радянський воєначальник, генерал армії, герой Радянського Союзу. Під час Другої світової війни керував 1-м Українським фронтом. Війська під його командуванням брали участь у битві за Дніпро, звільнені Києва та у подальших операціях щодо вигнання нацистів із Правобережної України.



У лютому 1944 року його важко поранили воїни УПА під командуванням майора "Енея". Незважаючи на активне лікування та постійний нагляд з боку медиків, 15 квітня того ж року він помер у київському військовому шпиталі № 3582.



Його поховано у Маріїнському парку столиці, неподалік Верховної Ради. За останні 3 роки надмогильний пам'ятник Ватутіна кілька разів обливали червоною фарбою, зеленкою та вішали на нього таблички з написами "Кат".