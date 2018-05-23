Институт просвещения. Чем грозит фаст-фуд, кроме ожирения

Мог ли подумать франкфуртский мясник Чарльз Фельтман, что его изобретение – ход-дог – завоюет любовь американцев. А потом вместе с другим фаст-фудом принесет в США национальное бедствие – ожирение.

В США с избыточным весом каждый третий. И неудивительно, ибо только хот-догов американцы съедают около 20 миллиардов в год.

Читайте также: Ученые рассказали об опасности диеты с голоданием

Сегодня фаст-фуд – еда миллионов. Такая вкусная, но такая опасная. В Украине от лишнего веса уже страдает каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина. Это почти четверть населения.

Главная причина – нездоровое питание, которое содержит избыточное количество жиров и углеводов, усилители вкуса, ароматизаторы и трансжиры. Самый популярный загуститель фаст-фуда – кукурузный декстрин – также является клеем для конвертов и почтовых марок.

Часто такую ​​любимую "быструю еду" жарят в масле, которое не меняют по несколько суток. А это канцерогены, вызывающие рак. Доказано, если есть фаст-фуд каждый день, то риск развития рака увеличивается на 21%. Такую опасность можно сравнить разве что с влиянием табака.

Оптимистический сценарий – ожирение, которое может укоротить вам шестую часть жизни. О болезни желудочно-кишечной системы в хотдогоманов даже излишне говорить.

Выход – здоровое питание (не диета). Выбросьте сковородку. Пейте больше негазированной воды. Налегайте на овощи и фрукты. Питайтесь пять раз в день небольшими порциями. Хорошо пережевывайте пищу. Устраивайте разгрузочные дни. Больше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе, тело – это багаж, который несешь всю жизнь. И чем тяжелее он, то короче путешествие.