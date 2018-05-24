Институт просвещения. Газированная вода – это сладкая свежесть или вредная прохлада

Лимонад давно перестал быть лекарственным напитком для элиты, поэтому вряд ли до сих пор осталась какая-то польза в стакане газировки.

Содовая сегодня – это вода, сахар, углекислый газ, кофеин, консерванты и красители. Так, вода из природных газовых источников полезна, это доказывал еще Гиппократ, но ее не найдешь на современных полках в магазине.

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Лабораторные исследования показывают, что в стакане сладкой газировки столько же сахара, как в чашке чая с пятью ложками сахара. А под действием углекислого газа он мгновенно всасывается в кровь, а из-за этого может появиться лишний вес, проблемы с поджелудочной или даже диабет. Не спасает и пометка "лайт", ведь в таких напитках не менее вредные заменители сахара.

В зоне риска также дети. Доказано, что дети, которые пьют много газировки часто ломают кости из-за кофеина и фосфорной кислоты, которые выводят кальций из костей. Бьют тревогу и стоматологи, ведь сладкая вода размягчает зубную эмаль, как следствие кариес и полное разрушение зубов.



Поэтому лучше пейте обычную негазированную воду, домашние компоты и лимонады, фреши или холодный чай с медом.