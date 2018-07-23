Институт просвещения. К каким заболеваниям может привести некачественная вода

Как отмечал известный на весь мир биолог Луи Пастер, человек выпивает 90% своих болезней. Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что большинство болезней человека возникает из-за качества питьевой воды.

И это проблема 21 века. Половина украинцев пьет некачественную воду и, по иронии, самой вкусной считают ту, которая имеет высокое содержание нитратов.

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Стихийные свалки, пестициды, удобрения на полях, сброс промышленных отходов в озера и реки – поэтому в воде, которую мы пьем, более 400 видов вредных для нас веществ. А это может привести к болезни почек, язве или онкозаболеванию. Выход – использовать не загрязненные поверхностные, а ближние подземные воды.

Некачественная питьевая вода может привести к различным болезням

Лишь четверть украинских сел имеют такое благо цивилизации, как централизованное водоснабжение из артезианских источников. У украинского государства никак не доходили руки, а точнее деньги. По доступным запасам воды Украина среди наименее обеспеченных стран Европы.

По запасам воды Украина среди наименее обеспеченных стран Европы

Сейчас есть шанс решения этой проблемы у объединенных территориальных общин, которые имеют все полномочия и значительные финансы. В условиях экологического кризиса, который надвигается, самые серьезные вызовы перед такими общинами – организовать вывоз мусора и построить водопроводы и канализации.

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