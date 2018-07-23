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Институт просвещения. К каким заболеваниям может привести некачественная вода

Інститут просвіти 31 Читати новину українською

Как отмечал известный на весь мир биолог Луи Пастер, человек выпивает 90% своих болезней. Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что большинство болезней человека возникает из-за качества питьевой воды.

И это проблема 21 века. Половина украинцев пьет некачественную воду и, по иронии, самой вкусной считают ту, которая имеет высокое содержание нитратов.

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Стихийные свалки, пестициды, удобрения на полях, сброс промышленных отходов в озера и реки – поэтому в воде, которую мы пьем, более 400 видов вредных для нас веществ. А это может привести к болезни почек, язве или онкозаболеванию. Выход – использовать не загрязненные поверхностные, а ближние подземные воды.

Неякісна питна вода може призвести до різних хвороб

Некачественная питьевая вода может привести к различным болезням

Лишь четверть украинских сел имеют такое благо цивилизации, как централизованное водоснабжение из артезианских источников. У украинского государства никак не доходили руки, а точнее деньги. По доступным запасам воды Украина среди наименее обеспеченных стран Европы.

За запасами води Україна серед найменш забезпечених країн Європи

По запасам воды Украина среди наименее обеспеченных стран Европы

Сейчас есть шанс решения этой проблемы у объединенных территориальных общин, которые имеют все полномочия и значительные финансы. В условиях экологического кризиса, который надвигается, самые серьезные вызовы перед такими общинами – организовать вывоз мусора и построить водопроводы и канализации.

Больше о проблемах воды в Украине – смотрите в программе.

Теги: Здоровое питание Здоровье Инфекция Онкозаболевания Інститут просвіти
Источник: 24 канал
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