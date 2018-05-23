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Институт просвещения. Как мошенники выманивают ваши персональные данные через соцсети

Інститут просвіти 61 Читати новину українською

Социальные сети стали современным стилем жизни. Каждую секунду количество их пользователей увеличивается на восемь человек. Если бы Facebook был государством, то он бы занял третье место по численности населения, сразу после Китая и Индии.

В Facebook зарегистрировано более миллиарда человек. Украинцы по уровню активности в соцсетях лишь на 5% отстают от китайских пользователей. И появляются там так часто, как и пользователи из Индии и России.

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Но пока вы в сети ищете развлекательный контент или новинки в мире гаджетов, вас уже нашли. Аферисты. Социальные сети – просто клондайк для мошенников.

Любите смешные "психологические" тесты? А это могут быть замаскированы сайты, на которых аферисты выманивают доступ к персональным данным. Такие базы попадают на черный рынок. Их скупают мошенники. Они знают, как вычислить банковские счета по информации сайта в соцсетях. И через некоторое время вам приходит "письмо счастья" в виде кредита, который вы не брали.

Не оставляйте свои данные на подозрительных сайтах. Поставьте на свои страницы закрытый доступ и принимайте запросы в друзья только тех, с кем знакомы лично.

Теги: Техно Інститут просвіти Соцсети Facebook Мошенничество
Источник: 24 Канал
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