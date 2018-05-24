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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Институт просвещения. Как правильно загорать, чтобы не навредить здоровью

Інститут просвіти 81 Читати новину українською

Знаменитая Коко Шанель ввела моду не только на черное платье, но и на загар. Это произошло случайно. Коко обгорела в круизе в Каннах. Впрочем мода на загорелую кожу держится уже сотню лет. Это стильно, но не всегда безопасно.

Ультрафиолетовые лучи проникают в кожу лишь на миллиметр, но при этом уничтожают бактерии, снижают уровень холестерина, нормализуют обмен веществ, способствуют образованию витамина D. Также под солнечными лучами вырабатывается гормон радости.

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Однако частое загорание ослабляет иммунитет, способствует преждевременному старению, вызывает рак кожи и аллергии. Потемнение – это защита кожи от ультрафиолетовых лучей. Поэтому солнца должно быть в меру.

via GIPHY

Не стоит загорать в обеденное время, тогда ультрафиолет особенно вреден. Самый безопасный загар – до 11 утра и после 16 часов. Обязательно нужно пользоваться солнцезащитными кремами.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Советы отдых Інститут просвіти
Источник: 24 Канал
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