Институт просвещения. Как правильно загорать, чтобы не навредить здоровью

Знаменитая Коко Шанель ввела моду не только на черное платье, но и на загар. Это произошло случайно. Коко обгорела в круизе в Каннах. Впрочем мода на загорелую кожу держится уже сотню лет. Это стильно, но не всегда безопасно.

Ультрафиолетовые лучи проникают в кожу лишь на миллиметр, но при этом уничтожают бактерии, снижают уровень холестерина, нормализуют обмен веществ, способствуют образованию витамина D. Также под солнечными лучами вырабатывается гормон радости.

Читайте также: Институт просвещения. Вышиванка – гордость Украины

Однако частое загорание ослабляет иммунитет, способствует преждевременному старению, вызывает рак кожи и аллергии. Потемнение – это защита кожи от ультрафиолетовых лучей. Поэтому солнца должно быть в меру.

Не стоит загорать в обеденное время, тогда ультрафиолет особенно вреден. Самый безопасный загар – до 11 утра и после 16 часов. Обязательно нужно пользоваться солнцезащитными кремами.