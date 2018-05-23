Институт просвещения. Какие преимущества имеют украинцы, учат иностранный язык

Новый язык – новый мир. В настоящее время знание двух-трех иностранных языков становится нормой жизни. Впрочем, пока украинцы среди худших знатоков английского в Европе.

Из 26 европейских стран, которые опросили в прошлом году, наша страна 24. Но так было не всегда.

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Князь Ярослав Мудрый, гетман Иван Мазепа владели несколькими иностранными языками. Украинский языковед Андрей Белецкий знал аж 90 языков. А блестящий лингвист из Украины Николай Лукаш толковал "Фауста" Гете самим немцам. Они никак не могли понять, что имел в виду классик. И все эти полиглоты-украинцы учили язык без интернета и электронных переводчиков.

Знать иностранный язык, кроме родного, не просто модно, но и прибыльно. Украинские работодатели уже готовы вдвое больше платить специалистам, которые знают английский.

Если планируете стать госслужащим, то новый закон просто требует знания иностранного языка. Правда, потом на работе и доплачивают официально.

Знание иностранного языка – преимущество, которое обеспечивает престижную работу, возможность путешествовать по миру и свободно общаться, доступнее зарубежные гранты и стипендии. И не только. Исследования свидетельствуют, что многоязычие улучшает внимание и память. Полиглоты более открыты к новому, трудолюбивие и легче справляются со сложными задачами.

Имеешь желание выучить иностранный? Тогда развесь стикеры с новыми словами в местах, где чаще всего бываешь. Начни писать блог на языке, который изучаешь. Слушай иностранные песни вместе с переводом. Изменения настройки телефона. Присоединись к иностранным сообществам в соцсетях. И фантазируй о своих планах на языке, которым хочешь, овладеть. У тебя непременно получится.