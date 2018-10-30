Институт просвещения. Почему стоит пересесть на велосипед: основные причины

Любишь природу и бережешь кошелек – пересаживайся на велосипед. Велосипед снова стал трендом, как и 130 лет назад. Сейчас в Китае на одно авто приходится 250 велосипедов, а половина всех поездок здесь – именно на велосипедах.

А в велосипедных столицах Европы – Дании, Германии и Голландии – 30%. В немецком Фрайбурге даже есть престижный жилой район, где запрещено пользоваться автомобилем, но можно передвигаться на двухколесном.

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Велосипеды на пике популярности, заядлых велосипедистов хватает даже среди политиков – Джордж Буш-младший, Николя Саркози, Дэвид Кэмерон и другие.



Политики также пересаживаются на велосипеды

Список можно продолжать и не удивительно, ведь этот транспорт полезен для окружающей среды, вашего здоровья и даже кошелька. Он не загрязняет воздух и не создает шума, а также держит тело в хорошей физической форме, снижает риски инфаркта, укрепляет спину и кости. А еще хорошо разгружает улицы от городского транспорта, с ним не стоишь в пробках и с парковкой не такие хлопоты.



Велосипеды полезны для здоровья

Велосипедисты полноправные участники дорожного движения, по тротуарам разрешается ездить только малышам до 7 лет, от 7 до 14 выбирать только велодорожки, а дальше – дорога.



Где можно ездить на велосипеде в разном возрасте

Крути педали и помни, что велосипеды должны быть оборудованы светоотражателями, а для движения ночью еще и фарами. Перед каждым выездом проверяй исправность тормозов. А заметная издалека одежда и шлем – главные атрибуты безопасного велопутешествия. Очки и перчатки тоже будут не лишними.