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      Телеканал новостей 24 Программы Інститут просвіти
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      Институт просвещения. Сколько стран отказались от полиэтиленовых пакетов и чем их можно заменить

      Інститут просвіти 18 Читати новину українською

      В течение только последних 65-ти лет человечество произвело более восьми миллиардов тонн пластика. Большая часть этого хлама – пластиковые пакеты. Именно их называют экологической чумой XXI века.

      В объеме – это 25 тысяч нью-йорских небоскребов, а весом – как миллиард слонов.

      Читайте также: Чем заменить полиэтиленовые пакеты: от биопакетов до тканевых мешочков

      В мировой океан ежегодно попадает 8 миллионов тонн пластика. Если такими темпами двигаться дальше, то к 2050 году в океанах по весу будет больше пластика чем рыбы.

      По подсчетам экологов, каждый человек за год использует около 500 полиэтиленовых мешочков. А один такой пакет разлагается более 100 лет.

      Сегодня уже 33 страны мира полностью запретили использование полиэтиленовых пакетов. Еще 53 страны ввели частичный запрет или налог. Наиболее жестокое наказание в Кении – за использование полиэтиленовых пакетов там можно отсидеть за решеткой до 4 лет, или заплатить штраф суммой в 40 тысяч долларов.

      Заборона поліетиленових пакетів у світі
      Запрет полиэтиленовых пакетов в мире

      В Украине таких штрафов нет, но Киев, Львов, а также городки Славское, Дрогобыч, официально рекомендовали ограничить использование полиэтиленовых пакетов в торговых сетях.

      Заменить привычные нам пакеты просто – как альтернативу можно использовать эко-сумки, они удобные и практичные. Их можно легко стирать и использовать многократно. Еще есть плетеные сумки-сеточки, в которых удобно переносить продукты и товары. Тканевые же мешочки прекрасно подойдут для сыпучих продуктов.

      Теги: Кения Экология Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
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