Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
И нужда в инсценировках для того, чтобы сохранить жизнь – это не что иное, как война.
Но плохо даже не это. Плохо то, что тыла нет не только здесь, не только у нас, не только в Украине.
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Они убивают везде. Убивают в Дубаи, убивают в Стамбуле и Лондоне. Кого и когда хотят.
100-летний успешный опыт. ЧК. Машина смерти. Наверное, лучшая в мире.
Единственный урок, который следовало бы наконец из этого всего извлечь, это то, что мы ведем войну с державой, которая умеет прекрасно убивать. С мировым лидером в этом ремесле.
Мы воюем с супердержавой в ремесле убийства. Которая прекрасно умеет убивать не только на фронте, но и там, где, казалось бы, войны нет.
Но это для украинского обывателя в Киеве никакой войны нет. Да и не было никогда. А для России вражеского тыла нет. Нигде. Ни в нашем, ни в гораздо более глубоком тылу за линией фронта.
Давайте наконец относиться к ним серьезно.
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