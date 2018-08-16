12:29
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 19°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, 15 августа
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, 15 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Intel анонсировала выход дискретных видеокарт: дата релиза и промо-ролик

68 Читати новину українською
Intel анонсировала выход дискретных видеокарт
Intel анонсировала выход дискретных видеокарт / Скриншот из видео

Компания Intel объявила о своем намерении выйти на рынок дискретных видеокарт еще два месяца назад. И в ходе ежегодной конференции SIGGRAPH 2018 компания подтвердила амбициозные планы и продемонстрировала промо-ролик будущей линейки видеокарт собственного производства.

Об этом сообщает Wccftech.

Читайте также: Intel выпустит 28-ядерный процессор до конца года

Кроме того, стало известно, когда новые GPU под "синим" лейблом появятся на прилавках – впервые после многолетнего перерыва.

Ролик демонстрирует дискретную видеокарту Intel, занимающую два слота расширения в высоту, с интерфейсом PCI-Express x16 и активным охлаждением "турбинного" типа.

Ежедневно мы даем свет квинтильонам пикселей по всему миру. Трудности с размерами, энергопотреблением и ценами чипов не помешали нам творить историю. Мы подарили миру первый графический процессор с полной поддержкой DirectX 12. Наша графика первой смогла воспроизвести 4K-видео в Netflix. Мы обеспечили возможность играть на компьютерах толщиной со смартфон. Сотрудничая с миллионами разработчиков, мы уверены, что ни один пиксель не пропадет зря. В 2020 году мы дадим нашей графике свободу. И это только начало,
– говорится в трейлере.

Презентации новых дискретных видеокарт Intel – смотрите видео

Подробных характеристик новинок представители компании пока не озвучили. По имеющейся информации, команда Intel работает как минимум над двумя графическими процессорами следующего поколения. Предполагается, что дискретные карты будут оснащены графическими процессорами под кодовым названием Arctic Sound и Jupiter Sound.

Читайте также: В сети появилась информация о планах Intel на будущее

Стоит отметить, что разработка двенадцатого и тринадцатого поколений графики Intel проходит под руководством Раджи Кодури, бывшего главы Radeon Technologies Group.

Выход новых видеокарт на рынок Intel планирует осуществить уже в 2020 году. Это будет первая дискретная видеокарта Intel, которая сойдёт с конвейера за более чем два десятилетия. Ожидается, что к этому времени компания окончательно перейдет на 10-нанометровый техпроцесс для CPU и GPU собственного производства.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты Intel
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
сегодня, 12:00 "Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
Блог Медіа
Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
сегодня, 11:11 Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
Блог Медіа
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
15 августа, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
сегодня, 10:02 Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
сегодня, 08:38 Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
Блог Медіа
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине: цена приятно удивляет
 12 августа , 11:25
В сети опубликовали характеристики еще не анонсированного процессора Qualcomm Snapdragon 855
 3 июля , 17:09
Xiaomi объявила дату презентации смартфона Redmi 6 Pro и планшета Mi Pad 4
 20 июня , 11:02
Acer создаст отдельную компанию по производству геймерских аксессуаров
 10 августа , 20:04
Google разрабатывает фитнес-помощника: чем интересна новинка
 сегодня , 13:06
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук