Intel анонсировала выход дискретных видеокарт: дата релиза и промо-ролик

Компания Intel объявила о своем намерении выйти на рынок дискретных видеокарт еще два месяца назад. И в ходе ежегодной конференции SIGGRAPH 2018 компания подтвердила амбициозные планы и продемонстрировала промо-ролик будущей линейки видеокарт собственного производства.

Об этом сообщает Wccftech.

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Кроме того, стало известно, когда новые GPU под "синим" лейблом появятся на прилавках – впервые после многолетнего перерыва.

Ролик демонстрирует дискретную видеокарту Intel, занимающую два слота расширения в высоту, с интерфейсом PCI-Express x16 и активным охлаждением "турбинного" типа.

Ежедневно мы даем свет квинтильонам пикселей по всему миру. Трудности с размерами, энергопотреблением и ценами чипов не помешали нам творить историю. Мы подарили миру первый графический процессор с полной поддержкой DirectX 12. Наша графика первой смогла воспроизвести 4K-видео в Netflix. Мы обеспечили возможность играть на компьютерах толщиной со смартфон. Сотрудничая с миллионами разработчиков, мы уверены, что ни один пиксель не пропадет зря. В 2020 году мы дадим нашей графике свободу. И это только начало,

– говорится в трейлере.

Презентации новых дискретных видеокарт Intel – смотрите видео

Подробных характеристик новинок представители компании пока не озвучили. По имеющейся информации, команда Intel работает как минимум над двумя графическими процессорами следующего поколения. Предполагается, что дискретные карты будут оснащены графическими процессорами под кодовым названием Arctic Sound и Jupiter Sound.

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Стоит отметить, что разработка двенадцатого и тринадцатого поколений графики Intel проходит под руководством Раджи Кодури, бывшего главы Radeon Technologies Group.

Выход новых видеокарт на рынок Intel планирует осуществить уже в 2020 году. Это будет первая дискретная видеокарта Intel, которая сойдёт с конвейера за более чем два десятилетия. Ожидается, что к этому времени компания окончательно перейдет на 10-нанометровый техпроцесс для CPU и GPU собственного производства.

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