Intel начала тестовые поставки 10-нм чипов семейства Cannon Lake: чем уникальна разработка

Компания Intel начала первые тестовые отправки нового 10-нм процессора семейства Cannon Lake, однако первые инженерные образцы предназначены не для пользователей, а для предпринимателей и сторонних компаний.

Об этом сообщает FainaIdea.

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Новая технология 10 нанометрового технического процессора обрастает все более новой и интересной информацией, однако, как заявляет сама компания, переход на 10-нм оказался значительно более длительным и более сложным, чем планировалось изначально. Стоит отметить, что сначала Intel планировала выпустить данный техпроцессор еще в конце 2015 года, однако первая задержка произошла до 2017 года, а теперь же новое поколение становится все более развитым.

Как заявляет исполнительный директор компании Intel, Брайан Кржанич, переход на новый техпроцессор становится действительно заметным вызовом для компании, даже через несколько лет. Сейчас компания отмечает, что пока что из всей новой линейки 10-нм процессоров будет выпущен только единичный тип Cannon Lake, первые готовые инженерные партии которого начнут продаваться уже в 2019 году.



Intel потратила почти 3,5 года, чтобы представить революционные 10-нм чипы

Первым процессором Cannon Lake, запущенным в продажу, стала модель Intel Core i3-812U, 8 поколения, которая работает на частоте в 2,2 Гц и обладает двумя ядрами и четырьмя потоками соответственно. При этом данный рабочий инженерный концепт процессора поддерживает технологию TurboBoost и разгоняет его до 3,2 Гц. Стоит отметить, что переход на 10-нм техпроцессор положительно сказался на одном аспекте функционала чипа – специалистам удалось снизить конечное энергопотребление до 15 Ватт, что является действительно уникальным и необычным результатом.

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Именно последний аспект обещает наиболее широкое применение нового техпроцессора уже в ближайшее время, при этом производитель заявляет, что чипы такого типа прекрасно справляются со сверхскоростной оперативной памятью вплоть до 3200 МГц с пропускной способностью в 41,6 Гбайт за секунду. Остается лишь дождаться финального запуска на рынок нового чипа и первых сравнительных результатов от пользователей, которые тоже с нетерпением ждут этого запуска.