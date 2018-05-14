Intel планирует выпускать интегрированные видеокарты, которые не уступают NVIDIA

По мнению аналитиков, компания Intel планирует сосредоточиться на интегрированной графике и даже посоревноваться в этой отрасли с решениями от NVIDIA.

Об этом говорится в блоге на aeassa.blogspot.ru.

Читайте также: Intel готовит большую презентацию в рамках выставки Computex 2018

Аналитик Ашраф Исса, который специализируется на продукции Intel, поделился интересной информацией о будущих продуктах крупнейшего производителя чипсетов. По его словам, компания намерена сосредоточиться на интегрированной графике.

Как известно, будущие процессоры Cannon Lake, выпуск которых отложен на 2019 год, будут оснащены интегрированной графикой Intel десятого поколения. По данным аналитика, Intel уже разрабатывает будущие генерации графической подсистемы, выполненной на разных версиях 10-нм техпроцесса. Так, 11 поколения будет вдвое превышать производительность 10. Аналогичный прирост стоит ожидать и в 12 поколении.

Процессор Intel с интегрированной графикой Radeon Rx Vega M от AMD

Инсайдер также добавил, что Intel при создании 12 поколения интегрированной графики нацелена обойти дискретные видеокарты NVIDIA по соотношению быстродействия и энергопотребления в диапазоне TDP до 60 Вт, а при TDP более 60 Вт и вовсе сравняться с решениями от NVIDIA.