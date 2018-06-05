Intel презентовала процессор с рекордным количеством ядер

На выставке Computex 2018 компания Intel анонсировала юбилейный процессор Core i7-8086K, который приурочили к 40-летию с момента выхода первого чипа компании – 8086, а также процессор с впечатляющим количеством ядер.

Об этом сообщает The Verge.

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Новый Core i7-8086K относится к восьмому поколению процессоров Intel. Он включает шесть ядер, работающих на частоте 4 ГГц с увеличением до 5 ГГц в режиме Boost. Кроме того, чип имеет разблокированный множитель, так что его можно разогнать еще сильнее.

Intel планирует выпустить Core i7-8086K 8 июня – через 40 лет после выхода Intel 8086 – ограниченной серией в символические 8 086 экземпляров. Стоимость процессора пока не объявлена.



Intel презентовала юбилейний процессор Core i7-8086K

Еще одним анонсом Intel стал 28-ядерный процессор для настольных компьютеров, который выйдет в конце 2018 года. Подробностей о чипе известно немного. Это односокетовое решение, все ядра которого работают на тактовой частоте 5 ГГц. В бенчмарке Cinebench чипсет продемонстрировал впечатляющие 7 334 балла.

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Цена 28-ядерного процессора Intel не сообщается. Учитывая тот факт, что 18-ядерный чип Intel стоит 1 999 долларов (около), то новый экземпляр будет значительно дороже.

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