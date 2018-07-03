Intel рассекретила характеристики обновленных процессоров Core i3 и Core i5

Во второй половине этого года, корпорация Intel планирует вывести на рынок настольные процессоры Core 9000 серии, которые относятся к семейству Coffee Lake Refresh. Кроме того, компания готовит несколько новинок из линейки Core i3 и Core i5.

Об этом сообщает TechSpot.

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Еще в прошлом году перечень процессоров, которые готовятся к выпуску, рассекретили разработчики утилиты Aida64, а на днях они "прописались" в официальном документе Intel, посвященном обновлению микрокода.



Стоит отметить, что несмотря на маркировку вида Core i5-9xxx, новые процессоры чипмейкер относит к настольным решениям Core 8 поколения. Вероятно, причиной тому стало отсутствие каких-либо существенных нововведений в новых CPU, ведь большинство из них станет лишь обновленной версией уже имеющихся в продаже чипов.



Согласно документу Intel, в будущем в продажу поступят 4-ядерные процессоры Core i3-9000 и Core i3-9100, а также 6-ядерные Core i5-9400, Core i5-9500, Core i5-9600 и Core i5-9600K. При этом ни одного CPU из линейки Core i7 в нем упомянуто не было.



Характеристики новых процессоров от Intel

По недавней информации, в планах Intel также значится чип Core i7-9700K (6 ядер / 12 потоков) рядом с Core i9-9900K, который должен стать первым 8-ядерным решением для массовой настольной платформы.

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Все вышеупомянутые процессоры Intel Core будут поддерживаться уже имеющимися в продаже материнскими платами на базе чипсетов 300 серии (при условии обновления прошивки UEFI) и, как ожидается, дебютируют параллельно с топовым набором логики Z390, характеристики которого уже всплывали на сайте чипмейкера.



Характеристики Intel Z390

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