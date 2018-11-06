Центральным матчем вторник, 6 ноября, в Лиге чемпионов станет противостояние итальянского "Интера" и испанской "Барселоны". Матч топ-грандов европейского футбола можно будет посмотреть и в Украине.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является компания "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Однако ни на одном из них матч "Интер" – "Барселона" не покажут. На канале "Футбол 2" в это время будет идти трансляция матча "Наполи" – ПСЖ. По "Футбол 1", будет идти программа "Лига Чемпионов. ONLINE", где в прямом эфире со студии все матчи игрового дня, приправленные комментариями и анализом наших футбольных экспертов и комментаторов. Следовательно моменты матча "Интер" – "Барселона" можно будет увидеть на этом канале, однако весь матч – нет.

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Зато матч "Интер" – "Барселона" смотреть онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Там будет доступна полная игра. Однако стоит отметить, что для доступа к трансляции необходимо зарегистрироваться. Также просмотр видео матчей (как прямые трансляции, так и опасные моменты встречи) на сайте платное – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или же 69 гривен за месячный абонемент.

Обзор матча "Интер" – "Барселона" и видео голов – на сайте 24 Канала по окончании матча.

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