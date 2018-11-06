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      Интер – Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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      Интер – Барселона: прогноз букмекеров
      Интер – Барселона: прогноз букмекеров

      Одним из самых интересных матчей вторника, 6 ноября, в Лиге чемпионов, станет игра итальянского "Интера" против испанской "Барселоны". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече.

      Несмотря на определенные проблемы в чемпионате Испании, "Барселона" в Лиге чемпионов идет без потерь и близка к выходу из группы. Относительно "Интера", то он в чемпионате Италии выиграл семь матчей подряд и неожиданно оказался среди тех, кто ведет борьбу за чемпионский титул. При этом "Интер" очень мало пропускает – даже меньше, чем "Ювентус".

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      В букмекерской конторе William Hill преимущество в этом матче отдают именно гостям поля. На победу "Барселоны" коэффициент 2,15. На то, что победит "Интер" – 3,40. Стоит заметить, что ничья в этом матче получила аналогичный коэффициент – 3,40.

      По PariMatch, то у них еще меньше веры в победу "Интера" – 3,65 на победу "нерадзурри". В то время как на победу "Барселоны" почти аналогичный коэффициент – 2,10. По ничьей, то она имеет значение – 3,50.

      Наибольший коэффициент на победу "Интера" у Marathoт bet – 3,74. Победа "Барселоны" – 2,11. на то, что матч закончится вничью – коэффициент 3,52.

      "Фаворит спорт" оценил победу "Барселоны" коэффициентом 2,08. На то, что победит "Интер" – 3,65. Ничья – 3,50.

      Напомним, матч "Интер" – "Барселона" состоится во вторник, 6 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор игры – на сайте 24 Канала.

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      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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