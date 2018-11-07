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      "Барселона" сыграла в ничью с "Интером" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов: видеообзор матча

      83 Читати новину українською
      Интер – Барселона видео голов
      Интер – Барселона видео голов

      Матч между итальянским "Интером" и испанской "Барселоной" в Лиге чемпионов 6 ноября отметился боевой игрой в исполнении двух команд, невезением Луиса Суареса и виходом "гранатово-синих" в плей-офф.

      Интер – Барселона 1:1
      Голы:       Икарди, 87 – Малком, 83

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      Игра началась с момента полузащитника "Интера" Весино, который наносил удар из-под защитника с разворота. Ответ "Барселоны" – опасный удар от Дембеле, когда нападающий забил в верхний дальний угол ворот. Но голкипер Ханданович справился с ударом.

      Этот матч можно считать игрой неиспользованных моментов Луиса Суареса. Несмотря на то, что "Барселона" в Лиге чемпионов забила десять голов, нападающий еще не отмечался в турнире. И упустил несколько возможностей в матче с "Интером". Особенно опасный момент был у него, когда Ханданович неудачно вынес мяч, его перехватил Ракитич. Но удар уругвайского нападающего прошел выше ворот. Впоследствии он же, получив мяч в штрафной, пытался забросить его под дальнюю штангу – мимо. Опасный удар наносил Дембеле – Суарес неудачно подставил ногу. После подачи с углового первый раз у форварда не получился удар, а после добивания мяч прошел мимо рамки ворот. И единственный раз, когда он в первом тайме бил в створ ворот – надежно сыграл Ханданович.

      На все это "Интер" ответил моментом Асамоа, но после удара в касание от защитника мяч прошел мимо рамки ворот.

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      Второй тайм начался с опасного момента Ракитича, но он не сумел переиграть соотечественника в противоположных воротах. Когда же гол забил Суарес, то за мгновение до того мяч покинул пределы поля. После этого игра несколько успокоилась, и единственным моментом стал удар Политано головой после навеса Перишича.

      Все в этом матче решилось за десять минут до окончания. Началось все с того, что Малком вышел на замену на 81-й минуте. А уже на 83-й минуте он забил. Удар был низом, под руку вратаря.

      Но за несколько минут "Интер" спас ничью. Отличился Икарди, который забил между двумя защитниками между ног вратарю.

      "Барселона" набирает 10 очков и гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов после четырех туров. "Интер" поспорит за второе место с "Тоттенхэмом".

      Видеообзор матча Интер – Барселона

       

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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