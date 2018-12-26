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      "Интер" на последних минутах вырвал победу у "Наполи", которое доигрывало вдевятером: видео

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      Интер – Наполи видео гола и обзор матча
      Интер – Наполи видео гола и обзор матча

      Центральный матч 18-го тура итальянской Серии А между "Интером" и "Наполи" завершился победой команды Лучано Спаллети, которая в большинстве смогла дожать гостей из Неаполя.

      Интер – Наполи 1:0
      Гол: Мартинес, 90 + 2
      Удаление: Кулибали, 80, Максимовичи, 90 + 4

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      В первом тайме "Интер" сумел забить, но гол Ивана Перишича был отменен из-за офсайда.

      Под конец встречи защитник "Наполи" Калиду Кулибали течение одной минуты увидел перед собой две желтые карточки и оставил гостей в меньшинстве. "Интер" таким подарком сумел воспользоваться. На 92-й минуте Лаутаро Мартинес забил единственный гол в матче. Через несколько минут "Наполи" остался вообще вдевятером – поле покинул Инсинье.

      Таким образом, "Интер" набрал 36 очков и продлил пребывание на третьем месте. "Наполи" упустил возможность сократить расстояние до "Ювентуса", оставшись на втором месте с 41 зачетным баллом.

      Видеообзор матча Интер – Наполи

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      Теги: Наполи ФК Интер Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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