"Интер" на последних минутах вырвал победу у "Наполи", которое доигрывало вдевятером: видео
Центральный матч 18-го тура итальянской Серии А между "Интером" и "Наполи" завершился победой команды Лучано Спаллети, которая в большинстве смогла дожать гостей из Неаполя.
Интер – Наполи 1:0
Гол: Мартинес, 90 + 2
Удаление: Кулибали, 80, Максимовичи, 90 + 4
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В первом тайме "Интер" сумел забить, но гол Ивана Перишича был отменен из-за офсайда.
Под конец встречи защитник "Наполи" Калиду Кулибали течение одной минуты увидел перед собой две желтые карточки и оставил гостей в меньшинстве. "Интер" таким подарком сумел воспользоваться. На 92-й минуте Лаутаро Мартинес забил единственный гол в матче. Через несколько минут "Наполи" остался вообще вдевятером – поле покинул Инсинье.
Таким образом, "Интер" набрал 36 очков и продлил пребывание на третьем месте. "Наполи" упустил возможность сократить расстояние до "Ювентуса", оставшись на втором месте с 41 зачетным баллом.
Видеообзор матча Интер – Наполи
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