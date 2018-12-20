"Интер" планирует купить Тайсона у "Шахтера", – итальянские СМИ
Миланский "Интер" попытается приобрести Тайсона Барселлоса. На трансфере лидера горняков настаивает главный тренер итальянского клуба Лучано Спаллетти.
Об этом сообщает портал Footboom со ссылкой на итальянских журналистов.
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"Интер" готов выложить за Тайсона около десяти миллионов евро. Конкуренцию готовы составить несколько клубов английской Премьер-лиги.
В этом сезоне Тайсон Барселлос сыграл за "Шахтер" 20 матчей. В которых четыре раза поражал ворота соперников. Также в активе бразильца 9 результативных пасов.
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Источник: 24 Канал
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