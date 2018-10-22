"Интер" победил "Милан" в дерби: видеообзор матча

Центральным матчем чемпионата Италии стало миланское дерби – "Интер" принимал "Милан". А все в матче решилось только в самой концовке.

Несмотря на то, что это дерби, то и страсти кипели как на трибунах, так и на поле. Игроки шли в жесткие стыки, поэтому первую замену пришлось делать еще в первом тайме – Наингголан не сумел продолжить игру после столкновения с Бильей. Несмотря на это, в этом матче не было удаления.

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Но и голевых моментов было мало. Еще в первом тайме Весино попал в крестовину, а Икарди не сумел дотянуться до прострела. "Милан" на все это ответил лишь ударом Чалханоглу – выше ворот.

Во втором тайме "Интер" полностью прибрал инициативу к собственным ногам, и "красно-черные" только то и делали, что отбивались. И до поры, до времени делали это довольно удачно. Поэтому матч мог так и закончиться без забитых голов. Если бы не Кака. нападающий уже в компенсированное арбитром время откликнулся на навес Весино с фланга и забил победный гол. Сине-черная часть Милана празднует победу.

Интер – Милан 1:0

Гол: Икарди, 90+2

Видеообзор матча Интер – Милан