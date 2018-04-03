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Интересное предположение: ученые увидели на Венере "намек" на жизнь

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На Венере увидели
На Венере увидели "намек" на жизнь / Фото из открытых источников

В атмосфере Венеры, несмотря на экстремальные условия, может существовать жизнь. К такому выводу пришли ученые из университета Висконсина, что проанализировали спутниковые снимки Венеры и спектры поглощения.

Об этом сообщает Astrobiology, пишет Republic.

Ранее ученые не делали попыток найти жизнь на Венере, ведь там крайне экстремальные условия – планета целиком покрыта плотными облаками, из-за чего возникает парниковый эффект, а температура на поверхности планеты превышает 450 градусов Цельсия. Атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты.

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И все же ученые предполагают, что жизнь стоит искать не на поверхности планеты, а на большой высоте в верхних слоях атмосферы. На такой высоте там царят относительно невысокие температуры (около 60 градусов Цельсия), появляются пары воды, а также соединения серы и углекислый газ.

Поэтому ученые предполагают, что в таких условиях вполне могут жить микробы: на Земле некоторые их виды обитают в горячих источниках при температурах свыше 70 градусов Цельсия и питаются углекислым газом.

Так, ученые изучили изображения, полученные японским зондом "Акацуки", и заметили в атмосфере темные пятна из неопознанных частиц. Эти пятна существуют в течение нескольких дней, при этом изменяют форму и яркость. Размер этих пятен похож на размеры бактерий на Земле.

Правда, ученые пока не могут точно установить, является ли это органическими соединениями.

Поэтому ученые подчеркивают, что эти выводы можно рассматривать лишь как предположения – точные выводы могут быть сделаны только после изучения атмосферы Венеры с помощью специальных зондов.

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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