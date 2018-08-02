Интересные факты о холестерине, которые вы могли не знать

Много лет медики напоминают, что высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть факты, о которых редко вспоминают вообще.

Новые исследования открыли положительные свойства наличия холестерина в крови, передает 24apteka.

1. Холестерин содержится в каждой клетке человеческого тела, поэтому без него организм не может эффективно функционировать.

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2. Он играет решающую роль в производстве гормонов в организме. В частности, холестерин превращается в стероидные гормоны в яичниках, яичках и надпочечниках. Эти гормоны помогают контролировать баланс солей, иммунные функции, метаболизм и развитие половых признаков.

3. Холестерин является структурным компонентом – так называемым строительным блоком клеток. Кроме того, он действует как защитный барьер и составляет структуру каждой клетки в теле.

4. Что интересно, без холестерина витамин D может синтезироваться в коже.

5. Холестерин помогает печени вырабатывать желчь – он синтезирует вещество, нужное для переваривания жира из пищи.

6. Мозг нуждается в холестерине для выполнения важнейших функций, в частности памяти и обучения.

Не стоит забывать, что общий уровень холестерина не имеет никакой связи с заболеваниями сердца. Но существует связь между "плохим" холестерином и работой сердца. Поэтому старайтесь избегать обработанных продуктов и фастфуда.

Что такое холестерол или холестерин?

Это вещество из группы стеролов, которая содержится в нервной и жировой тканях, печени и др. Этот биохимический предшественник стероидных гормонов, желчных кислот, липопротеинов (соединений, в форме которых липиды транспортируются по организму) и витамина D.

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