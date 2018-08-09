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Интересные факты о нитратах, которые вы могли не знать

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Нитраты не всегда вредные
Нитраты не всегда вредные / vilne.org.ua

Нитраты, обычно, всегда ассоциируются с овощами и фруктами весной, но нитраты – это далеко не всегда яд.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в Facebook.

Что такое нитраты? Это соли азотной кислоты, которые также называют селитрой. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже человеческого организма.

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Вредны нитраты? Если потреблять слишком много пищи или воды, содержащей нитраты, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые могут навредить организму. Однако, в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны.

Чи шкідливі нітрати

В допустимых нормах нитраты не навредят здоровью

Откуда берутся нитраты в продуктах? Нитраты могут накапливаться в овощах и фруктах не только через удобрения, но и через химический состав почвы или воду для полива, количество света, густоту посевов и даже часть суток, когда собирали урожай.

Нитраты содержатся не только в арбузах, но и в многих овощах и фруктах, воде и даже в нашем организме.

Какие продукты содержат больше всего нитратов? Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле, а не в арбузах.

Как уберечься от отравления? 1. Употребляйте меньше овощей, фруктов и ягод с первого урожая – нитратов в них все-таки может быть чуть больше.

Больше всего нитратов содержат шпинат, сельдерей и капуста листовая

2. Ешьте только те части овощей и фруктов, которые содержат меньше нитратов:
- обрежьте верхнюю и нижнюю часть в столовой свекле;
- снимайте кожуру с кабачков, хвостики и кожуру в огурцах и редиске;
- снимайте с капусты верхние листья и не ешьте кочерыжку;
- арбузы и дыни наибольшую часть нитратов накапливают в незрелой части мякоти возле кожуры.

3. За 40-50 минут вываривания овощей количество нитратов уменьшается примерно на 40-80%.

4. Не покупайте нитрат-тестеры, ибо они не работают.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Здоровое питание
Источник: 24 канал
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