Интересные продукты от Xiaomi, на которые стоит обратить внимание

6 апреля компания Xiaomi отмечает 8 лет со дня создания. Сейчас компания известна на весь мир, причем не только своими смартфонами. Xiaomi выпустила линейку умной бытовой техники, а также разнообразных гаджетов.

24tv.ua подготовил подборку устройств от Xiaomi, на которые стоит обратить внимание.

Смартфон Xiaomi Mi 7

Смартфон Xiaomi Mi 7

Новинки от Xiaomi с нетерпением ждут пользователи во всем мире. Слухи об обновлении, что будет новый флагманский смартфон, появляются каждый день.

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Так, в конце марта появилась информация, что новый смартфон получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Позже это подтвердили в компании.

Также, как свидетельствуют слухи. Xiaomi Mi 7 получит 5.65-дюймовый дисплей с выступлением в верхней части (так называемая "монобровь") и мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти достигнет 8 ГБ.

Xiaomi Mi 7 будет доступен в четырех цветах – титановом, коричневом, синем и черном. Смартфон в черном цвете имеет металлическую крышку корпуса, а остальные 3 варианта – стеклянную.

Флагман будет иметь двойную тыльную камеру с вертикальным расположением объективов, но сам модуль выглядит компактнее и аккуратнее, чем в Xiaomi Redmi Note 5.

В сети даже появилась дата презентации – 4 июня 2018 года. Стоимость Xiaomi Mi 7 должна составлять 475 долларов (12 500 гривен). Однако, официального подтверждения этой информации пока нет.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

Одна из самых популярных моделей среди бюджетных фитнес-браслетов. Гаджет считает количество пройденных шагов, сожженных калорий, имеет пульсометр и прочее. Также устройство отслеживает качество сна. Увидеть эти фазы сна и настроить вибро-будильник можно с помощью приложения на смартфоне. Этот браслет имеет защиту от воды и пыли, поэтому его можно брать в душ и бассейн.

Между тем Xiaomi готовит к выпуску Mi Band 3, который должны представить уже к концу этого года. Поэтому цена на Mi Band 2 начала падать. Стоимость: 650-800 гривен.

Игровой ноутбук Mi Gaming

Ноутбук Mi Gaming

В марте Xiaomi анонсировала выход своего первого ноутбука Mi Gaming, который будет иметь доступную цену.

Дизайн ноутбука прост – компания отказалась от добавления каких-либо модных логотипов или наклеек. Вес составляет 2,7 килограмма, толщина 20,9 миллиметра.

Особенно должна понравиться геймерам клавиатура RGB (с четырьмя настроенным зонами) с 5 программируемыми клавишами. Так, разработчики предположили, что игрокам нравится заказывать еду с доставкой на дом, поэтому одна из этих кнопок может быть настроена для заказа всего одним нажатием.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном FHD с узкими рамками. Кроме того, он может подключаться к двум другим внешним мониторам 4K для максимального игрового процесса. Он предлагает Dolby Atmos и Hi-Res Audio 2 x 3W колонки для отличного звука игровом процессе. Ноутбук также оснащен богатым набором портов, таких как HDMI 2.0, USB Type-C, Ethernet и USB 3.0.

Кроме того, ноутбук Mi Gaming имеет специальную кнопку TORNADO, которая запускает сверхбыстрое охлаждение, снижая температуру до 3-5 градусов Цельсия в течение 10 минут.

Стоимость ноутбука составляет 1440 долларов (около 39 тысяч гривен). Однако, если такая сумма вам не по карману, то Xiaomi предлагает бюджетней вариант с графикой NVIDIA GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативной памяти и SSD/HDD емкостью 128 ГБ/1 ТБ соответственно. Цена этой версии 956 долларов или 25 тысяч гривен.

Телевизор Xiaomi TV 4A

Недавно All View Cloud обнародовал рейтинг из 10 ведущих компаний, которые по объемам поставки Smart TV занимают ведущие места на мировом рынке.

Едва ли не самым большим удивлением стала Xiaomi, которая тоже попала в рейтинг. Внимание привлекает модель Xiaomi TV 4A. Продукт имеет поддержку голосового управления с использованием искусственного интеллекта, прошивка MIUI с оболочкой PatchWall, совместимость с технологией динамического освещения HDR, а также поддержку стандартов 4K Ultra High Resolution.

Кстати, 9 марта компания Xiaomi объявила, что она установила новый рекорд для Китая – было продано миллион единиц Xiaomi TV 4A на 32-дюйма за 8 месяцев. Таким образом был установлен рекорд в китайской телевизионной индустрии.