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Интересный аксессуар от Nopixgo эффективно отпугивает комаров

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Интересный аксессуар от Nopixgo эффективно отпугивает комаров
Интересный аксессуар от Nopixgo эффективно отпугивает комаров / gizmochina.com

Компания Nopixgo представила интересное устройство, которое имеет вид фитнес-браслета, который активно борется с комарами и москитами.

Об этом сообщает gizmochina.

Гаджет излучает слабые электромагнитные сигналы и создает поле, которое и отпугивает насекомых. Как утверждают разработчики, он является более эффективным, чем аналоги.

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Nopixgo излучает электромагнитные сигналы, имитирующие природные электромагнитные колебания, возникающие перед грозой. Как только комары чувствуют эти сигналы, они сразу же улетают и пытаются найти убежище, потому что думают, что надвигается гроза. При этом электромагнитные волны Nopixgo безвредны для человека. Также браслет не распространяет никаких вредных веществ. Аккумулятора хватает на 3-7 дней автономной работы.

Nopixgo

Устройство абсолютно безопасно для человека

Стоит устройство 70 долларов (1900 гривен) и поступит в продажу в октябре.

Гаджет Nopixgo, который отпугивает комаров

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Теги: Гаджеты Техно
Источник: 24 Канал
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