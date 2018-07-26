Интересный брелок от Google, который защитит от хакеров
Компания Google представила интересный брелок Titan Security Key, который может хранить пароли. Презентация новинки состоялась на конференции Google Cloud Next.
Об этом сообщает kopitiambot.com.
Внешне устройство выглядит, как флешка и является неким идентификатором пользователя. Так, устройство дает возможность войти в компьютер без дополнительных паролей. В будущем функционал будет расширен и на устройстве можно будет хранить пароли от разных аккаунтов.
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То есть, если хакеры смогут получить электронный пароль, они всеравно не смогут взломать ваш устройство без физического ключа пользователя.
Стоимость устройства пока неизвестна, однако предположительно он будет стоить 20-25 долларов (520-650 гривен).
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