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Интересный брелок от Google, который защитит от хакеров

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Брелок от Google, который защитит от хакеров
Брелок от Google, который защитит от хакеров / kopitiambot.com

Компания Google представила интересный брелок Titan Security Key, который может хранить пароли. Презентация новинки состоялась на конференции Google Cloud Next.

Об этом сообщает kopitiambot.com.

Внешне устройство выглядит, как флешка и является неким идентификатором пользователя. Так, устройство дает возможность войти в компьютер без дополнительных паролей. В будущем функционал будет расширен и на устройстве можно будет хранить пароли от разных аккаунтов.

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То есть, если хакеры смогут получить электронный пароль, они всеравно не смогут взломать ваш устройство без физического ключа пользователя.

Стоимость устройства пока неизвестна, однако предположительно он будет стоить 20-25 долларов (520-650 гривен).

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Теги: Техно хакеры Google Гаджеты
Источник: 24 Канал
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