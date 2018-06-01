Интересный факт: как изменился почерк Меган Маркл после помолвки

Несмотря на то, что до свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл некоторое время работала каллиграфом, ее почерк все равно достаточно изменился, как только она стала членом королевской семьи.

Об этом пишут на The Daily Mail.

Иногда людям трудно в коротких сроках изменить свой почерк, однако новоиспеченной герцогине Сассекской это удалось. До свадьбы Меган Маркл выводила каждую букву с особым вниманием и тщательностью, создавая действительно красивый текст.

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Почерк Меган Маркл в 2016 году

Теперь у Меган Маркл почерк стал более расхлябанным и свободным. Такие изменения в герцогине подметила эксперт-аналитик Трейси Тасселл, которая сравнила почерк Меган 2016 года и ее подпись, которую она оставила в гостевой книге во время поездки с принцем Гарри в Белфаст в марте 2018 года.



Почерк Меган Маркл в марте 2018 года

Она отметила, что новый неформальный стиль письма доказывает ее "расслабленную" сторону, добавляя, что теперь новый статус ее не напрягает, а наоборот – показывает ее естественность и желание относиться ко всему проще.

"Ее основная мотивация раньше была чисто практической. Ранее финансовые сбережения занимали ее первоочередные потребности. Но теперь, когда она может расслабиться и больше не переживать насчет денег, это дает ей возможность сосредоточиться на других сферах жизни, которые, скорее всего, принесут пользу другим людям", – прокомментировала интересные изменения Меган Маркл Трейси.

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Комментируя ее последняя подпись, женщина добавила, что: "Ее новая подпись менее изобретательная и гораздо естественная, чем ее обычный каллиграфический стиль подписи".