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      Интересный Кекс: в Великобритании кот 8 дней путешествовал в картонной коробке – фото

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      Кот Кекс и его счастливая хозяйка / скриншот

      Кот по кличке Кекс попал в не слишком приятную для него ситуацию. Он поплатися за свой чрезмерный интерес и любовь к коробкам. Тайком от хозяйки он забрался в картонную упаковку и ненароком отправился в далекое путешествие.

      Так, кот сиамской породы по кличке Кекс забрался в посылку с DVD, которую больше недели везли заказчику в графстве Западный Суссекс. Об этом сообщает NBC News.

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      Получатель открыл ящик и обнаружил внутри кота и пожаловался в Королевское общество защиты животных о жестоком обращении. Животное путешествовала целых 8 дней, без воды и пищи.


      Кот Кекс пережил большое приключение / скриншот

      Кекс остался жив, однако был сильно истощен. Ветеринары диагностировали у кота сильное обезвоживание, но без угрозы жизни.

      Хозяйку удалось найти благодаря информации с вживленного в загривок кота микрочипа. Ею оказалась Джули Бегготт, которая все это время везде искала своего пропавшего Кекса.


      Истощенный Кекс его счастливая хозяйка / скриншот из видео


      Когда Кекс нашелся, счастью британки не было предела / скриншот

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Мир животных Курьезные новости
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