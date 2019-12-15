Интересный Кекс: в Великобритании кот 8 дней путешествовал в картонной коробке – фото
Кот по кличке Кекс попал в не слишком приятную для него ситуацию. Он поплатися за свой чрезмерный интерес и любовь к коробкам. Тайком от хозяйки он забрался в картонную упаковку и ненароком отправился в далекое путешествие.
Так, кот сиамской породы по кличке Кекс забрался в посылку с DVD, которую больше недели везли заказчику в графстве Западный Суссекс. Об этом сообщает NBC News.
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Получатель открыл ящик и обнаружил внутри кота и пожаловался в Королевское общество защиты животных о жестоком обращении. Животное путешествовала целых 8 дней, без воды и пищи.
Кот Кекс пережил большое приключение / скриншот
Кекс остался жив, однако был сильно истощен. Ветеринары диагностировали у кота сильное обезвоживание, но без угрозы жизни.
Хозяйку удалось найти благодаря информации с вживленного в загривок кота микрочипа. Ею оказалась Джули Бегготт, которая все это время везде искала своего пропавшего Кекса.
Истощенный Кекс его счастливая хозяйка / скриншот из видео
Когда Кекс нашелся, счастью британки не было предела / скриншот