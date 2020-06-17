Мэры нескольких областных центров создают "партию мэров", в которую не позвали мэра Черкасс – Анатолия Бондаренко.

В партию мэров не позвали Анатолия Бондаренко, потому что он стал слишком одиозным и "тянет одеяло на себя". Об этом в прямом эфире на 24 канале сообщил политолог Владимир Фесенко.

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Он пояснил, что пока состав инициаторов этой партии выглядит умеренным, достаточно авторитетным. В ней есть известные люди, например, Борис Филатов – мэр Днепра, который последние месяцы достаточно активно о себе заявлял. Там нет одиозных фигур, которые весьма неоднозначно воспринимаются, а также авторитетны в своих городах.

На мой взгляд, в своих регионах эта партия будет одной из фаворитов. Она имеет представителей центристских взглядов. Что, на мой взгляд, нормально, потому что у нас сторонников экстремистских или полярных течений, какого агрессивного популизма – слишком много,

– рассказал Владимир Фесенко.

По его мнению, центральная власть и мэры, которые вошли в партию, настроены на конструктивное сотрудничество. И это было бы в интересах страны.

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"Я думаю, здесь интересы не только Филатова. У него партнер есть – Геннадий Корбан, который был одним из основателей партии "УКРОП". Вместо нее сейчас создают новую партию "За будущее". У таких людей, как Филатов, Корбан и, возможно, у других основателей партии – есть амбиции не только на уровне своих городов", – добавил Фесенко.

Политолог рассказал, что, благодаря партии, мэрам легче сообща защищать свои позиции. Они опасаются, что у них могут что-то отбирать, а так будут защищаться вместе. Однако с другой стороны, возможно, будут какие-то попытки продвигать свои позиции на парламентских выборах.