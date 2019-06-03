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      Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, – Ляпина

      21 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / vcrti.com.ua

      Обсуждение нового подхода к формированию тарифов на железнодорожные грузоперевозки будет происходить при максимальном привлечении представителей всех отраслей, пользующихся услугами "Укрзализныци" для транспортировки грузов.

      Об этом заявила глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина во время презентации предложений "Укрзализныци" по новому подходу формирования тарифов на грузоперевозки, пишет "Обозреватель".

      "Сегодняшняя презентация – это шаг на формирование Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и промышленниками", – отметила она.

      По словам Ляпиной, предложение "Укрзализныци" состоит в применении формульного подхода к формированию основной затратной части и отвечает на вопрос, как может формироваться тариф на железнодорожные грузоперевозки. При этом, бизнес будет принимать непосредственное участие в разработке будущего тарифного бюллетеня.

      "Мы должны приложить совместные усилия, чтобы учесть потребности всех отраслей. Оценить влияние изменений. Составить план перехода от старого тарифа к новому, потому что перевозки происходят ежедневно и невозможно поставить их на паузу до момента разработки новых тарифов. Поэтому этот переход надо определенным образом запрограммировать. Над этим и будем работать вместе в ближайшее время", – отметила Ляпина.

      Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 31 мая, в Государственной регуляторной службе "Укрзализныця" презентовала ключевым грузовладельцам свои предложения по изменению подхода к формированию тарифов на грузовые перевозки. Это стало одним из шагов к подписанию Меморандума о взаимопонимании между промышленниками и железнодорожниками, работа над которым продолжается.

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця
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