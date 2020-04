Интернет-продажи и смарт-доставка: какие активы самые прибыльные в кризисные времена

Коронавирус уже живо распространяется не только по миру, но и по Украине. Пандемия не обошла и фондовые рынки и бизнес, который вынужден искать новые форматы.

Из-за введения карантинных мер значительный ущерб несут владельцы ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и магазинов одежды. В то же время, большим спросом пользуются интернет-заказы и доставка. Эксперты компании "Фридом Финанс Украина" проанализировали новости бизнеса и украинских эмитентов ценных бумаг для раскрытия ситуации в сферах FMCG, ритейла и смарт-доставки.

По оценкам ритейлеров за время карантина количество запросов на доставку выросло примерно на 30-44%. В основном, в Киеве и Львове. Наибольший спрос на еду, медикаменты и другие средства первой необходимости. В сегменте "Рестораны" среди пользователей сохраняют популярность заведения, которые продолжают готовить исключительно для доставки.

В новых реалиях бизнес начинает менять форматы. Например, "Новая Почта", в тестовом режиме, запустила услугу доставки продуктов питания. Сейчас пилотный проект уже работает в Днепропетровской области. Компания запустила услугу вместе с партнерами – интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ. А в партнерстве с интернет-порталом Liki 24 "Новая почта" запустила услугу по доставке медикаментов по всей Украине.

Сеть магазинов "ЕВА" также "не отстает". С недавних пор их товары можно заказывать и онлайн. Поэтому, по оценкам экспертов, бизнес будет на плаву и прогнозируется содержание финансовых показателей на уровнях 2018-2019 годов, с возможностью их улучшения.

Поэтому, несмотря на кризис, Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина" советует инвесторам обратить внимание на определенные активы.

Существует очень большой инвестиционный спрос на смарт-доставку, на компании, занимающиеся IT-технологиями, фармацевтикой. "На плаву" останутся и компании, деятельность которых не зависит от присутствия работников в офисе. Например, Alibaba, Amazon, Google, Facebook сейчас имеют очень неплохие показатели по поднятию своего оборота и прогнозируется увеличение выручки до 10-20%,

– утверждает Степан Джус.

Даже во время кризисов, которые влияют на здравоохранение, общественное питание, недвижимость и ритейл, есть компании и сферы бизнеса, которые могут заработать дополнительный капитал или сохранить свои позиции на рынке во время глобальной рецессии. В компании "Фридом Финанс Украина" выделяют несколько компаний, в финансовые инструменты которых можно инвестировать на волне коронавируса:

Иностранные рынки (акции):

ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD. (тикер BABA).

AMAZON COM INC (тикер AMZN).

Украинский рынок (корпоративные облигации):

ООО "Новая Почта" (тикер ONPSTA).

ООО "РУШ" (сеть магазинов ЕВА) (тикер RUSH05).